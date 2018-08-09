Число жертв выброса газа в угольной шахте в Китае выросло до 13 человек

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Инцидент с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу привел к гибели 13 человек, в настоящий момент поисковые работы в шахте завершены, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу в понедельник около 21.10 по местному времени (16.10 мск), когда по до сих пор невыясненной причине произошел выброс угля и газа. Четыре человека погибли на месте, еще девять пропали без вести.

Поисково-спасательная операция продолжалась непрерывно почти двое суток, в итоге поздно вечером в среду спасатели обнаружили всех пропавших, к сожалению, уже без признаков жизни.

Расследование инцидента продолжается, к настоящему моменту известно, что местная компания-владелец шахты имеет все необходимые документы и они в полном порядке, ежегодно на шахте добывают до 300 тысяч тонн угля. В рамках профилактики новых инцидентов на всех шахтах города будут проведены инспекции.