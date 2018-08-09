МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия является другом США, иначе не стала бы на протяжении десятилетий мириться с агрессией Вашингтона, такое мнение высказал на страницах журнала Foreign Policy американский журналист Дэвид Свонсон.

Автор перечисляет антироссийские действия США за последние сто лет. В 1918 году, напоминает он, американский контингент занял Мурманск. Во время Второй мировой войны будущий президент США Гарри Трумэн предлагал помогать СССР в случае, если будет побеждать нацистская Германия, и Германии, если верх будет одерживать Советский Союз, чтобы обе стороны понесли как можно большие потери, а официальный Вашингтон два года отказывался открывать в Европе второй фронт в расчете на то, что большую часть потерь понесет советский народ, отмечает Свонсон.

После войны США и Великобритания запрещали коммунистические движения и партии, затыкали рты левым противникам нацизма и повторно устанавливали в странах, бывших ранее союзниками Гитлера, правые правительства, что, например, итальянцы называли "фашизмом без Муссолини", говорится в статье.

Во время холодной войны одним из главных источников доходов для американских оружейников и кинематографистов стала пропаганда советской угрозы, превосходства СССР в ядерном арсенале и "русских танках в Корее" — а для многих других регионов эта ложь обернулась угрозой военного конфликта, пишет журналист.

США, по мнению автора статьи, втянули Советский Союз в Афганскую войну и вооружили его противников. Вашингтон также препятствовал советским инициативам по ядерному разоружению и дипломатическому урегулированию спорных вопросов.

После воссоединения Германии США и их союзники обещали Москве, что НАТО не будет расширяться, — однако альянс очень быстро стал двигаться на восток, устраивая военные конфликты, напоминает Свонсон.

В то же время Вашингтон открыто хвалился вмешательством в выборы в России и поддержкой правительства Бориса Ельцина, игнорируя интересы Москвы и продолжая считать ее главным врагом, добавляет журналист.

Когда Россия предлагала заключить договоры о космических вооружениях, деятельности в киберпространстве или ядерных ракетах, США всякий раз отказывались от таких шагов, отмечает Свонсон.

На тот факт, что Россия поддержала соглашение с Ираном, никто просто не обратил внимания. Президент США Барак Обама поспособствовал перевороту на Украине, а его преемник Дональд Трамп начал поставлять оружие новому режиму в Киеве.

Обама попытался добиться свержения сирийского президента, а Трамп расширил масштаб американских авиаударов по этой стране. Кроме того, 45-й президент США обвинил Москву в попытке повлиять на Берлин с целью продажи Германии углеводородов, говорится в статье.

Свонсон напоминает, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к крушению малазийского лайнера на востоке Украины, в "агрессивных" перехватах американских самолетов рядом со своими границами, присоединении Крыма путем референдума и других "проступках", ни один из которых не сравнится с тем, что США делают во многих других странах.

"Так какое же отношение всё это имеет к тому, что Россия — наш друг, спросите вы?— подытоживает Свонсон, и замечает, что с этим "не стал бы мириться никто, кроме друга".