В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Лидер одной из самых опасных банд Мексики – "Союза Тепито" — задержан в среду в столице страны.

Как сообщает портал Universal, речь идет о Роберто Мойадо, он был пойман в результате крупной операции федеральной полиции.

Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете косвенно подтвердил данную информацию, однако пока не назвал имени преступника. "Этим вечером сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции задержали одного из главных вдохновителей насилия и торговли наркотиками в городе Мехико и штате Мехико. В ближайшие часы МВД сообщит детали", – говорится в сообщении Наваррете в его микроблоге в Twitter.

Это уже второй главарь "Союза Тепито", задержанный в последние месяцы. В мае генеральная прокуратура штата Мехико сообщила о задержании бандита по прозвищу Шлак, который в то время возглавлял преступную организацию.

Банда названа по району Мехико Тепито, где она начала свою деятельность. Этот район Мехико имеет дурную славу. В нем "хозяйничают" наркоторговцы, бандиты, карманники. В Тепито расположен один из самых известных рынков города, где процветают подпольные публичные дома, игровые притоны, обустроены склады контрабандных товаров.