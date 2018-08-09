МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посольство Израиля в Боготе назвало решение колумбийских властей о признании Палестины "пощечиной" и призвало отменить его.

О признании Колумбией Палестины свободным, суверенным и независимым государством сообщило в среду дипмиссия ПНА.

Израильские дипломаты заявили, что "весьма удивлены и разочарованы", как самим решением, так и формой, в которой оно было принято.

"Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", — говорится в заявлении, размещенном в Twitter посольства.

Отмечается, что Израиль просит пересмотреть решение, которое, как выяснилось, было принято ушедшим правительством экс-президента Хуана Мануэля Карлоса.

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо уже сообщил, что новое правительство президента Ивана Дуке проанализирует ситуацию с решением о признании Палестины.

Сейчас около 140 стран мира признали государство Палестина. Дуке стал президентом Колумбии 7 августа, сменив Сантоса, который возглавлял Колумбию с 2010 года.