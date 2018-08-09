ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (71)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции народной милиции около населенных пунктов Фрунзе, Пришиб, Лозовое и Желобок. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено 80 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.