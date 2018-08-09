В Эквадоре ввели режим ЧП из-за притока беженцев из Венесуэлы

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. Правительство Эквадора ввело в среду режим чрезвычайного положения на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы, сообщает МИД страны.
ЧП действует в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро. Данный режим должен помочь в разрешении ситуации с беженцами на северной границе страны, число которых достигает 4,2 тысячи в день.
"Мы среагировали своевременно. ЧП вводится впервые, чтобы дать эффективный и весомый ответ в пользу людей, которые прибывают на эквадорскую территорию", — приводит МИД слова заместителя министра Сантьяго Чавеса.
Пока ЧП введено на весь август, но может быть продлено в случае необходимости. На границе увеличено число сотрудников миграционного контроля Эквадора, привлечено большое число медиков, психологов, социальных работников, особенно для помощи детям, подросткам и женщинам.
Ряд международных организаций предоставят в распоряжение властей Эквадора палатки, продукты питания, гигиенический товары, воду, сообщает МИД.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.