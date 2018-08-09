Израильские военные засекли пуск 150 ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Палестинские боевики с вечера среды выпустили порядка 150 ракет по югу Израиля, из которых 25 были перехвачены, следует из данных армейской пресс-службы.
Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городу Сдероту, где реактивный снаряд попал в жилой дом, ранения получили по меньшей мере двое израильтян.
"Зафиксировано примерно 80 ракетных пусков из сектора Газа по израильской территории, начиная с полуночи. Система ПВО "Железный купол" перехватила 14 из них", — сказано в сообщении.
В районе полуночи военные говорили о 70 палестинских ракетах, из которых 11 были сбиты. Большинство оставшихся, по данным армии, упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба. На юге Израиля продолжают звучать сирены тревоги, предупреждая население о новых обстрелах из сектора Газа.
В ответ израильская авиация разбомбила в анклаве свыше сотни объектов боевиков — их штабы, арсеналы, подземные туннели и тренировочные лагеря. По данным местных медиков и СМИ, жертвами бомбежек стали трое палестинцев, в том числе женщина и ребенок.
Обмен ударами осложняет работу над долгосрочной мирной сделкой, которая идет при посредничестве Египта и ООН. По данным СМИ, на прошлой неделе они представили обеим сторонам конфликта проект соглашения, предполагающий на первом этапе прекращение палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа.