Израильские военные засекли пуск 150 ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Палестинские боевики с вечера среды выпустили порядка 150 ракет по югу Израиля, из которых 25 были перехвачены, следует из данных армейской пресс-службы.

Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городу Сдероту, где реактивный снаряд попал в жилой дом, ранения получили по меньшей мере двое израильтян.

"Зафиксировано примерно 80 ракетных пусков из сектора Газа по израильской территории, начиная с полуночи. Система ПВО "Железный купол" перехватила 14 из них", — сказано в сообщении.

В районе полуночи военные говорили о 70 палестинских ракетах, из которых 11 были сбиты. Большинство оставшихся, по данным армии, упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба. На юге Израиля продолжают звучать сирены тревоги, предупреждая население о новых обстрелах из сектора Газа.

В ответ израильская авиация разбомбила в анклаве свыше сотни объектов боевиков — их штабы, арсеналы, подземные туннели и тренировочные лагеря. По данным местных медиков и СМИ, жертвами бомбежек стали трое палестинцев, в том числе женщина и ребенок.

Очередной виток эскалации начался еще во вторник, когда израильский танк уничтожил двух активистов из правящего движения ХАМАС. По версии армии, те вели снайперский огонь по военнослужащим на границе. ХАМАС утверждал, что боевики принимали участие в учениях и обещал отомстить за их гибель.

Обмен ударами осложняет работу над долгосрочной мирной сделкой, которая идет при посредничестве Египта и ООН. По данным СМИ, на прошлой неделе они представили обеим сторонам конфликта проект соглашения, предполагающий на первом этапе прекращение палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа.