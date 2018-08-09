В Мексике убили почти 140 журналистов за последние 18 лет

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. С 2000 года в Мексике убиты 138 журналистов, сообщает Национальная комиссия по правам человека страны.

По данным комиссии, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года. "Тревожный рост убийств и исчезновений сотрудников СМИ отражает то, что происходит на национальном уровне в части безопасности", — отмечается в докладе правозащитников.

Число убийств, совершенных в стране в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего в Мексике с начала этого года убито почти 16 тысяч человек, что на 18% выше аналогичных показателей первой половины 2017 года.