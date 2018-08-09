ВВС Израиля атаковали свыше ста объектов боевиков в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Израильская авиация атаковала свыше 100 "стратегических военных целей" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Израильтяне говорят об уничтоженных штабах, туннелях, тренировочных лагерях, арсеналах и производственных объектах, которые использовало правящее в анклаве движение ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории в течение вечера и ночи", — сказано в армейской сводке.

В районе полуночи военные насчитали примерно 70 пусков, из которых 11 были перехвачены противоракетными комплексами "Железный купол". Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городу Сдероту, где реактивный снаряд попал в жилой дом и были ранены по меньшей мере двое израильтян. Сирены тревоги продолжали звучать всю ночь, предупреждая население приграничных районов о новых обстрелах из сектора Газа.

Жертвами ответных ударов стали трое палестинцев, включая женщину и ребенка, сообщали палестинские медики и местные СМИ.

Очередной виток эскалации начался еще в понедельник, когда израильский танк уничтожил двух активистов ХАМАС. По версии армии, те вели снайперский огонь по военнослужащим на границе. ХАМАС утверждал, что боевики принимали участие в учениях и обещал отомстить за их гибель.

Обмен ударами осложняет работу над долгосрочной мирной сделкой, которая идет при посредничестве Египта и ООН. По данным СМИ, на прошлой неделе они представили обеим сторонам конфликта проект соглашения, предполагающий на первом этапе прекращение палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа.