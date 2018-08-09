СМИ: хозяин "базы" в Нью-Мексико тренировал детей для атак на школы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Прокуратура предъявила жителю штата Нью-Мексико обвинения в подготовке детей к применению оружия для стрельбы в школе, сообщает телеканал CBS.

Полиция на прошлой неделе обыскала "базу", выстроенную из подручных материалов, на которой были обнаружены 11 детей в возрасте от одного года до 15 лет. Все дети находились в запущенном состоянии и были сильно истощены.

Согласно поданному в суд заявлению прокурора, "хозяин" базы 39-летний Сирадж ибн Ваххадж учил детей обращению с автоматическими штурмовыми винтовками для их дальнейшего применения "насильственным и незаконным образом".

Как сообщает газета New York Daily News, сам ибн Ваххадж заявил, что готовил своих подопечных для совершения масштабных актов насилия, подобных тем, которые происходили в школах "Колумбайн" или "Сэнди Хук".

Правоохранители получили ордер на обыск базы в связи с поисками 4-летнего сына ибн Вахаджа, который в декабре был похищен в штате Джорджия. Останки мальчика были, предположительно, обнаружены на территории объекта.

После полицейского рейда вместе в ибн Ваххаджем были арестованы еще двое взрослых мужчин, все они обвиняются в плохом обращении с детьми.

Ибн Ваххадж приходится сыном радикальному исламистскому проповеднику Сираджу Ваххаджу, который считается одним из вдохновителей теракта в 1993 году, когда злоумышленники взорвали в подвале Всемирного торгового центра в Нью-Йорке грузовик с взрывчаткой.