Венесуэла просит США выдать подозреваемого в покушении на Мадуро

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. Венесуэла официально попросила США экстрадировать Османа Дельгадо Табоски, подозреваемого в организации и финансировании неудавшегося покушения на президента Николаса Мадуро, сообщил в среду МИД страны.

"Выполняя поручения президента Николаса Мадуро, глава МИД Хорхе Арреаса и генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб встретились с американским поверенным в делах Джеймсом Стори", — сообщил МИД.

По словам Арреасы, Стори выразил серьезную обеспокоенность последними событиями в южноамериканской стране и заявил о готовности США к сотрудничеств, отмечает канал VTV.

Ранее власти Венесуэлы установили в общей сложности личности 19 человек, причастных к исполнению покушения в минувшую субботу при помощи двух снаряженных взрывчаткой дронов. Как заявил генпрокурор Сааб, Венесуэла намерена требовать экстрадиции тех подозреваемых, кто находится за рубежом, а именно в Колумбии и США.

Также Национальной учредительное собрание лишило депутатской неприкосновенности двух парламентариев, которых также обвиняют в причастности к нападению, — Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса. Борхес находится в Колумбии, а Рекесенс был задержан еще во вторник, когда у него еще был депутатский иммунитет.