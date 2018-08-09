ФБР задержало несколько человек, называющих себя россиянами

НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости. Еще несколько граждан, заявляющих, что они российские граждане, задержаны в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Ранее Генконсульства РФ получило уведомление о задержании пяти россиян. В конце июля Минюст США сообщил, что в рамках расследования дела о крупном мошенничестве в размере 4,5 миллиона долларов и отмывании денег задержаны 25 человек, позднее министерство сообщило РИА Новости, что среди них пять россиян: Максим Суверин, он находится в тюрьме Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находятся в тюрьмах других штатов.

"Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане РФ, эта информация сейчас проверяется", — сказал Топольский.