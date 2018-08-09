Власти Колумбии проанализируют признание Палестины своими предшественниками

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. Новый глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что правительство президента Ивана Дуке проанализирует ситуацию с решением о признании Палестины, принятым при администрации ушедшего во вторник с поста главы государства Хуана Мануэля Сантоса.

"Правительство только сегодня (в среду) узнало о ноте, подписанной доктором Марией Анхелой Ольгин в ее ранге министра иностранных дел, датированной 3 августа, посредством которой правительство доктора Хуана Мануэля Сантоса решило признать Палестину свободным, суверенным и независимым государством. Правительство тщательно изучит ее последствия и будет действовать в соответствии с международным правом ", — приводит портал Heraldo заявление Ольмеса.

Сейчас около 140 стран мира признали государство Палестина. Дуке стал президентом Колумбии 7 августа, сменив Сантоса, который возглавлял Колумбию с 2010 года.