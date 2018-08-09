В Японии четыре человека пострадали из-за тайфуна

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Четыре человека в трех префектурах Японии пострадали из-за тайфуна Шаньшань, которому в Японии был присвоен порядковый номер 13, сообщила телекомпания NHK, ссылаясь на информацию своих корпунктов на местах.

Так в префектуре Ибараки пожилая женщина была сбита с ног порывом ветра и была госпитализирована с переломом конечности. Еще два человека пострадали в префектуре Тиба, один – в префектуре Канагава.

В ночь со среды на четверг тайфун прошел над столичным регионом и восточным побережьем основного японского острова Хонсю и двинулся на север и северо-восток. Приближение тайфуна сопровождалось шквалистым ветром и ливнями. В настоящее время в районе столичного региона отменены 104 авиарейса, по-прежнему не в полную силу работает наземный общественный транспорт.

В центре тайфуна давление составляет 975 гектопаскалей, сила ветра – до 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.