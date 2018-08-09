Глава РЦНК: популярность курсов русского языка в Париже возрастет из-за ЧМ

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Популярность курсов русского языка в Париже возрастет благодаря чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года, сказал глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Париже Константин Волков в интервью РИА Новости.

"У нас работают собственные курсы языка, достаточно хорошо известные во Франции. Это даже не курсы, это целый институт. Здесь работают около 20 преподавателей, среди них — кандидаты и доктора филологических наук. Среди педагогов есть признанные специалисты в преподавании русского языка как иностранного", — сказал Волков.

По его словам, "работа курсов традиционно вызывает большой интерес".

"Уверен, что их популярность только увеличится в этом учебном году, в том числе и благодаря столь успешному проведению в нашей стране чемпионата мира по футболу и других крупных событий", — подчеркнул глава РЦНК.

Волков добавил, что помимо традиционной формы обучения появляются и новые, в том числе занятия по интенсивной программе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля. По информации Ростуризма, из примерно 6,8 миллиона человек, посетивших города-организаторы ЧМ-2018, было более 3,4 миллиона иностранцев.