ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Белый дом готовит указ, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против иностранцев, вмешивающихся в выборы, сообщает издание Washington Post.

Согласно имеющемуся в распоряжении издания восьмистраничному проекту документа, санкции могут быть введены за усилия по распространению дезинформации, а также за участие в кампании против американских выборов. Проект предусматривает возможность введения президентом США санкций "против 10 из 30 крупнейших компаний" страны, замеченной во вмешательстве в выборы, пишет газета.

Издание отмечает, что указ является попыткой администрации Трампа продемонстрировать "серьезность" своего настроя в отношении действий России по приписываемому ей вмешательству в выборы в США.

В документе, который цитирует газета, отмечается, что "нет доказательств того, что иностранная держава изменила хоть один голос в ходе выборов в Соединенных Штатах".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо вмешательства так и не было приведено, несмотря на то что расследование длится уже больше года.

Трамп называет затянувшееся расследование вменяемого Москве вмешательства в выборы в США и возможных связей с Россией предвыборной кампании Трампа "охотой на ведьм". При этом руководство разведки США утверждает, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться в американские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.