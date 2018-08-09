Во Флориде заявили, что Россия проникла в базы их избирательной системы

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Сенатор-демократ от Флориды Бил Нельсон утверждает, что представителям РФ удалось взломать базы данных ряда округов Флориды перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс, об этом он заявил в интервью изданию Tampa Bay Times.

"Они уже проникли в (системы) некоторых округов штата и теперь могут действовать в них", — сказал 75-летний сенатор, который в ноябре будет бороться за место в конгрессе. Его противником на выборах станет республиканец, губернатор штата Рик Скотт.

"Председатель и заместитель председателя комитета по разведке (сената) потребовал от нас довести до сведения ответственных за проведение выборов во Флориде, что русские проникли в их базы", — рассказал сенатор. Вместе с тем, отмечает издание, представитель правительства штата заявила, что администрация не получала каких-либо подтверждающих это данных от сенатора, а также заявила, что у них "нет свидетельств", которые могли бы подтвердить его утверждение.

Ранее во вторник Нельсон выступил с аналогичным заявлением, но отказался привести доказательства, сославшись на то, что данные "засекречены".

Москва решительно отрицает вменяемые ей США обвинения во вмешательстве в выборы. Ранее в июле глава ФБР США Крис Рэй заявил, что у Вашингтон не видит атак на выборную инфраструктуру предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. В ходе них будет полностью переизбрана палата представителей (нижняя палата) и 35 членов сената (верхняя палата), также будут проводиться выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.