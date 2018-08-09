США введут санкции против России из-за "дела Скрипалей"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери введут с 22 августа новые санкции против Москвы, говорится в сообщении Госдепартамента.
Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.
В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что агент нервно-паралитического вещества "Новичок" применили в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.
Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования.
О готовящихся ограничениях США в среду уведомили Россию. "Да, мы сообщили русским", — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что администрация США сообщила Кремлю о готовящихся мерах в среду во второй половине дня, но отказался привести подробности.
Суть первой волны санкций
Новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения.
"Самым значительным будет введение презумпции отказа в отношении всех товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью… Сейчас решение о выдаче лицензий на поставку этих товаров принимается для каждого конкретного случая. Но когда санкции вступят в силу, мы по умолчанию будем отклонять такие запросы", — сказал представитель госдепа.
"Также вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно. Мы также будем внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, поскольку здесь речь может идти о безопасности полетов. Также будут рассматриваться и исключения в области экспортных поставок товаров для гражданских нужд", — сказал он.
Представитель госдепа также заявил, что США намерены продолжать работу по улучшению отношений с Россией. "Мы не делаем разные вещи, мы одна администрация. Мы очень строги с РФ, но с другой стороны мы намерены продолжать работать в направлении улучшения отношений с РФ", — сказал он.
Вторая волна санкций
Ограничительные меры второй волны могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.
Российская Федерация может избежать введения второй волны санкций, если сможет обеспечить выполнение этих требований в течение 90 дней, уточнил представитель госдепа.
"Если Россия не обеспечит исполнение серьезных требований в этом вопросе, мы примем решение о введении или не введении второй волны санкций. И какие санкции ввести в рамках второй волны санкций. Надеюсь, что до этого не дойдет, но это больше вопрос к России, а не к нам", — сказал он.
"Удар по экономике"
Существенное ограничение со стороны США поставок для российских госпредприятий продукции двойного назначения в рамках новых санкций может серьезно ударить по российской экономике, заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента.
Между тем он не смог ответить на вопрос журналистов, что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты, которые необходимы НАСА.
Британия одобряет
Великобритания приветствует новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра Великобритании.
Инцидент в Солсбери
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.