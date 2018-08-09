США введут санкции против России из-за "дела Скрипалей"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери введут с 22 августа новые санкции против Москвы, говорится в сообщении Госдепартамента.

Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что агент нервно-паралитического вещества "Новичок" применили в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.

Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования.

О готовящихся ограничениях США в среду уведомили Россию. "Да, мы сообщили русским", — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что администрация США сообщила Кремлю о готовящихся мерах в среду во второй половине дня, но отказался привести подробности.

Суть первой волны санкций

Новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения.

"Самым значительным будет введение презумпции отказа в отношении всех товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью… Сейчас решение о выдаче лицензий на поставку этих товаров принимается для каждого конкретного случая. Но когда санкции вступят в силу, мы по умолчанию будем отклонять такие запросы", — сказал представитель госдепа.

В то же время он отметил, что новый пакет санкций будет иметь ряд исключений, в том числе в области сотрудничества в космосе и поставок авиационных составляющих.

"Также вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно. Мы также будем внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, поскольку здесь речь может идти о безопасности полетов. Также будут рассматриваться и исключения в области экспортных поставок товаров для гражданских нужд", — сказал он.

Представитель госдепа также заявил, что США намерены продолжать работу по улучшению отношений с Россией. "Мы не делаем разные вещи, мы одна администрация. Мы очень строги с РФ, но с другой стороны мы намерены продолжать работать в направлении улучшения отношений с РФ", — сказал он.

Вторая волна санкций

Ограничительные меры второй волны могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Чтобы избежать второй волны санкций США в связи с инцидентом в британском Солсбери, Россия должна дать гарантии неприменения химоружия и разрешить наблюдателям ООН провести проверки на местах, заявил представитель госдепартамента.

Российская Федерация может избежать введения второй волны санкций, если сможет обеспечить выполнение этих требований в течение 90 дней, уточнил представитель госдепа.

"Если Россия не обеспечит исполнение серьезных требований в этом вопросе, мы примем решение о введении или не введении второй волны санкций. И какие санкции ввести в рамках второй волны санкций. Надеюсь, что до этого не дойдет, но это больше вопрос к России, а не к нам", — сказал он.

"Удар по экономике"

Существенное ограничение со стороны США поставок для российских госпредприятий продукции двойного назначения в рамках новых санкций может серьезно ударить по российской экономике, заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента.

"Мы применяем эти санкции в отношении все государственных компаний или компаний, которыми владеет или финансирует государство. Это потенциально серьезно ударит по российской экономике. Я не уверен по конкретным цифрам, но это 70-80% от их (РФ — ред.) экономики и 40% от их рабочей силы. Потенциально это может ударить по торговле на сотни миллионов долларов. Но будет зависеть, что РФ захочет покупать. У меня нет конкретных цифр сейчас, но скажу вам, что исторически около 50% всех лицензий минторговли — это лицензии для России по продукции двойного назначения. Если они не захотят покупать, тогда нам не придется предотвращать эти (поставки — ред.). Но если говорить о спецификации, то это авиационные двигатели, электрокомпоненты, производство материалов и оборудования и прочее", — сказал он.

Между тем он не смог ответить на вопрос журналистов, что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты, которые необходимы НАСА.

Британия одобряет

Великобритания приветствует новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Инцидент в Солсбери



"Великобритания приветствует эти новые действия со стороны наших союзников США. Сильная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери направляют однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не будет безответным", — говорится в заявлении правительства Великобритании.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.