Во время ударов Израиля по сектору Газа погиб палестинец

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 9 авг — РИА Новости. Один палестинец погиб, по меньшей мере шестеро получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Массированные бомбардировки анклава израильтяне называют ответом на десятки ракет, выпускаемых палестинскими боевиками.

"Палестинец 30 лет погиб в результате обстрела в районе города Бейт-Лахии. Общее число раненых с начала израильской агрессии — шесть человек", — сказал собеседник агентства.

Военные говорят, что недавно атаковали автомобиль палестинских ракетчиков, только что отстрелявшихся по Израилю. Среди прочих целей они называют крупный логистический центр, мастерские, производящие ракетное вооружение, шахту туннеля, завод бетонных конструкций, используемых боевиками при строительстве тайных подземных ходов.

По израильским подсчетам, с вечера среды палестинцы выпустили порядка 70 ракет, из которых 11 были перехвачены батареями ПРО "Железный купол". Несколько реактивных снарядов упали в черте южного израильского города Сдерота, где были ранены двое местных жителей.