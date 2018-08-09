Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на французский Монблан, сообщает радиостанция France 3.

По данным спасателей, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь.

Итальянские спасатели попросили помощь у сотрудников горной жандармерии в Шамони, город у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя. В среду поисковая операция не принесла результатов.

В начале августа сообщалось о гибели на Монблане трех альпинистов.

Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4808 метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.