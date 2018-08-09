Из Италии выдворили четырех иностранцев-приверженцев радикального ислама

РИМ, 9 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти по соображениям государственной безопасности выдворили из страны четырех иностранцев, считающихся сторонниками исламского экстремизма, сообщило в среду МВД Италии.
Одним из них стал 28-летний гражданин Франции, принявший ислам радикального толка.
"Мужчина попал под следствие, в феврале 2018 года получив отказ на морской границе с Тунисом после того, как его посчитали опасным. Не имея постоянного места жительства, он неоднократно подвергался проверкам на национальной территории и привлекал внимание из-за религиозного фанатизма, который сочетался с явной психической нестабильностью", — говорится в сообщении ведомства.
Второй радикал, 45-летний гражданин Туниса, находился в заключении, где проявил себя как религиозный лидер, и был помещен под спецнадзор после того, как стал зачинщиком беспорядков и волнений в тюрьме.
39-летний македонец был выдворен после того, как в тюрьме оказался под наблюдением, будучи подозреваемым в участии в боевой организации, действующей на Балканах.
"Мужчина был арестован за насилие и жестокое обращение по отношению к жене и детям и проявлял признаки религиозной радикализации", — отмечает МВД Италии.
Таким образом, всего с начала года итальянские власти выдворили 74 иностранных гражданина, представлявших угрозу национальной безопасности страны. В период с января 2015 года их число достигло 311 человек, сообщает министерство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.