Из Италии выдворили четырех иностранцев-приверженцев радикального ислама

РИМ, 9 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти по соображениям государственной безопасности выдворили из страны четырех иностранцев, считающихся сторонниками исламского экстремизма, сообщило в среду МВД Италии.

Одним из них стал 28-летний гражданин Франции, принявший ислам радикального толка.

"Мужчина попал под следствие, в феврале 2018 года получив отказ на морской границе с Тунисом после того, как его посчитали опасным. Не имея постоянного места жительства, он неоднократно подвергался проверкам на национальной территории и привлекал внимание из-за религиозного фанатизма, который сочетался с явной психической нестабильностью", — говорится в сообщении ведомства.

Второй радикал, 45-летний гражданин Туниса, находился в заключении, где проявил себя как религиозный лидер, и был помещен под спецнадзор после того, как стал зачинщиком беспорядков и волнений в тюрьме.

39-летний македонец был выдворен после того, как в тюрьме оказался под наблюдением, будучи подозреваемым в участии в боевой организации, действующей на Балканах.

Наконец, четвертым экстремистом стал 37-летний косовар. Он попал в поле зрения правоохранителей в 2010 году, когда принял участие в конференции албанцев-мусульман в Италии. На ней выступал радикальный имам, который в 2014 году был арестован на родине за вербовку и отправку боевиков в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства*.

"Мужчина был арестован за насилие и жестокое обращение по отношению к жене и детям и проявлял признаки религиозной радикализации", — отмечает МВД Италии.

Таким образом, всего с начала года итальянские власти выдворили 74 иностранных гражданина, представлявших угрозу национальной безопасности страны. В период с января 2015 года их число достигло 311 человек, сообщает министерство.

*Террористическая организация, запрещенная в России.