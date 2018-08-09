Палестинские боевики выпустили 70 ракет по Израилю из сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (358)

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Израильские военные засекли с вечера среду пуски порядка 70 ракет из сектора Газа и перехватили 11 из них, сообщила армейская пресс-служба.

Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городе Сдероту, где реактивный снаряд попал в дом и были ранены по меньшей мере двое местных жителей.

"К настоящему времени зафиксированы примерно 70 ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 из них", — сказано в пресс-релизе.

Большинство ракет, по данным военных, упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба.

На обстрелы израильтяне отвечают авиаударами по объектам палестинских боевиков. Армейская пресс-служба сообщила, что в секторе Газа атакованы 12 целей, включая "крупный логистический центр", мастерские, производящие ракетное вооружение, шахта туннеля, завод бетонных конструкций, используемых боевиками при строительстве тайных подземных ходов.