Британия приветствует новые антироссийские санкции США

ЛОНДОН, 9 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания приветствует новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Ранее в госдепе США сообщили, что готовится новый пакет санкций против России из-за инцидента в британском городе Солсбери.

"Великобритания приветствует эти новые действия со стороны наших союзников США. Сильная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери направляют однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не будет безответным", — говорится в заявлении правительства Великобритании.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.