В Венесуэле двух депутатов лишили парламентской неприкосновенности

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании в среду лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса.

Соответствующее решение было принято после того, как накануне президент Николас Мадуро обвинил Борхеса и Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов. Сам Борхес в ответ на обвинения назвал происходящее фарсом. Он также обвинил власти в похищении депутата Рекесенса, несмотря на имевшийся у него парламентский иммунитет.

Как сообщает агентство AVN, за снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса проголосовали все члены учредительного собрания, состоящего исключительно из сторонников Мадуро и обладающего сейчас всей полнотой законодательной власти вместо фактически отстраненного от участия в политической жизни страны парламента, контролируемого оппозицией.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.