США выдвинули России условия по санкциям из-за "дела Скрипалей"

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Чтобы избежать второй волны санкций США в связи с инцидентом в Солсбери, Россия должна дать гарантии неприменения химоружия биологического оружия против собственных граждан и пустить для проверок наблюдателей ООН, об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

Представитель ведомства назвал условия "довольно требовательными", отметив, что Россия должна "представить надежные гарантии, что она в будущем не будет прибегать к таким действиям".

Кроме того, по словам представителя госдепа, Москва должна быть "готова разрешить проверки на местах наблюдателями ООН или другим международно признанным независимым наблюдателям или другими заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие". О чем конкретно идет речь, спикер не уточнил.

Чиновник добавил, что у России есть 90 дней для того, чтобы выполнить требования США. "Если Россия не обеспечит исполнение серьезных требований в этом вопросе, мы примем решение о введении или не введении второй волны санкций. И какие санкции ввести в рамках второй волны санкций. Надеюсь, что до этого не дойдет, но это больше вопрос к России, а не к нам", — сказал он.

Санкции из-за инцидента в Солсбери

Ранее в среду госдеп сообщил, что США введут с 22 августа новые санкции из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери. Новые ограничения разобьют на два этапа. На первом этапе полностью запретят экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. До введения санкций вопрос об экспорте "чувствительной продукции" (двойного назначения) решался на индивидуальной основе в каждом отдельном случае.

Как утверждают в госдепартаменте, эти меры могут серьезно ударить по России, затронув 70%-80% ее экономики, ущерб, по мнению Вашингтона, может составить сотни миллионов долларов. В то же время в американском внешнеполитическом ведомстве признали, что все будет зависеть от желания Москвы покупать американское оборудование."Но если говорить о спецификации, то это авиационные двигатели, электрокомпоненты, производство материалов и оборудования и прочее", — сказал представитель госдепа.

Между тем он не смог ответить на вопрос журналистов, что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты, которые необходимы НАСА.

Второй пакет введут в силу через три месяца, если Москва не даст гарантий не применять химоружие в будущем. В этом случае новые ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Как заявили в госдепе, Москва в среду была проинформирована о новых санкциях. При этом в ведомстве добавили, что ограничения будут иметь исключения, включая космическую сферу, авиацию, а также экспортные поставки для гражданских нужд.

Отравления в Британии

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности Москвы к отравлению.