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В мире

США выдвинули России условия по санкциям из-за "дела Скрипалей"

Сюжет:
Расширение санкций США против России (377)
(обновлено: 01:13 09.08.2018)
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© AFP 2018 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Чтобы избежать второй волны санкций США в связи с инцидентом в Солсбери, Россия должна дать гарантии неприменения химоружия биологического оружия против собственных граждан и пустить для проверок наблюдателей ООН, об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России
Представитель ведомства назвал условия "довольно требовательными", отметив, что Россия должна "представить надежные гарантии, что она в будущем не будет прибегать к таким действиям".

Кроме того, по словам представителя госдепа, Москва должна быть "готова разрешить проверки на местах наблюдателями ООН или другим международно признанным независимым наблюдателям или другими заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие". О чем конкретно идет речь, спикер не уточнил.

Чиновник добавил, что у России есть 90 дней для того, чтобы выполнить требования США. "Если Россия не обеспечит исполнение серьезных требований в этом вопросе, мы примем решение о введении или не введении второй волны санкций. И какие санкции ввести в рамках второй волны санкций. Надеюсь, что до этого не дойдет, но это больше вопрос к России, а не к нам", — сказал он.

Санкции из-за инцидента в Солсбери

Ранее в среду госдеп сообщил, что США введут с 22 августа новые санкции из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери. Новые ограничения разобьют на два этапа. На первом этапе полностью запретят экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. До введения санкций вопрос об экспорте "чувствительной продукции" (двойного назначения) решался на индивидуальной основе в каждом отдельном случае.

Как утверждают в госдепартаменте, эти меры могут серьезно ударить по России, затронув 70%-80% ее экономики, ущерб, по мнению Вашингтона, может составить сотни миллионов долларов. В то же время в американском внешнеполитическом ведомстве признали, что все будет зависеть от желания Москвы покупать американское оборудование."Но если говорить о спецификации, то это авиационные двигатели, электрокомпоненты, производство материалов и оборудования и прочее", — сказал представитель госдепа.

Между тем он не смог ответить на вопрос журналистов, что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты, которые необходимы НАСА.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Чем опасны новые санкции США против России
Второй пакет введут в силу через три месяца, если Москва не даст гарантий не применять химоружие в будущем. В этом случае новые ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Как заявили в госдепе, Москва в среду была проинформирована о новых санкциях. При этом в ведомстве добавили, что ограничения будут иметь исключения, включая космическую сферу, авиацию, а также экспортные поставки для гражданских нужд.

Отравления в Британии

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности Москвы к отравлению.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
sovetnikovat
Почему мы молчим? Когда Россия будет требовать от США невмешательства в наши выборы, требовать прекращения производства Америкой химического и биологического оружия и дать возможность России проверить поставки всего оружия террористам. Где требования осудить трибуналом Америку за нападение на страны и их уничтожение.
00:01
09.08.2018
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Oleg Remov Kerch
Что за наезд!? Или уже есть доказательства применения химоружия Россией? В Портон-Дауне до настоящего времени не была установлена страна изготовитель, а человек, указавший на Россию, уже не министр иностранных дел.
00:00
09.08.2018
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