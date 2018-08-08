Санкции против России будут иметь исключения, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Новый пакет санкций в отношении РФ будет иметь ряд исключений, в том числе в области сотрудничества в космосе и поставок авиационных составляющих, заявил чиновник госдепартамента в ходе телефонного звонка для журналистов в среду.

"Также вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно. Мы также будем внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, поскольку здесь речь может идти о безопасности полетов. Также будут рассматриваться и исключения в области экспортных поставок товаров для гражданских нужд", — сказал он.