Венесуэльский оппозиционер считает, что Мадуро арестуют

МЕХИКО, 8 авг — РИА Новости. Оппозиционный депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес, обвиненный в причастности к покушению на президента страны, заявил, что Николас Мадуро будет арестован.

"Мой ответ на обвинения Николаса Мадуро. Мы увидим его без власти, арестованным и обязанным вернуть венесуэльцам все, что было украдено", — сказал Борхес в заявлении для СМИ, которое опубликовано в его микроблоге в Twitter.

Mi respuesta a las acusaciones de @NicolasMaduro ayer. Nosotros lo vamos a ver fuera del poder, preso y con la obligación de devolverle a los venezolanos todo lo que han robado. pic.twitter.com/IBz2H3SFOK — Julio Borges (@JulioBorges) 8 августа 2018 г.

​"Мадуро — единственный вдохновитель насилия в Венесуэле, в короткий срок Венесуэле нужны демократическое и мирное изменение и прогресс", — добавил депутат.

Ранее Верховный суд Венесуэлы согласился с задержанием Борхеса и еще одного депутата Хуана Рекесенса. Причем последний уже был задержан во вторник, еще до рассмотрения Национальным учредительным собранием снятия с него неприкосновенности.

По словам Борхеса, решение по Рекесенсу незаконное. "Его просто похитили, против закона, конституции, нарушили все права человека. Сейчас мошенническое учредительное собрание собирается снять с нас иммунитет", — сказал Борхес. Сейчас он находится в Колумбии.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.