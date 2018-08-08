США не исключают введения второго пакета санкций через три месяца

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования, сообщил на телефонном брифинге официальный представитель госдепартамента США.

"Если исполнительная ветвь власти (США) не увидит, что через три месяца Россия выполняет выдвигаемые требования, может быть введен новый пакет санкций", — сказал представитель внешнеполитического ведомства США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не предупреждает о готовящихся санкциях заранее.

В среду администрация США объявила о том, что с 22 августа вводит новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери.

"После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу, соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре, предположительно, 22 августа 2018 года", — сообщил госдепартамент.

В ведомстве уточняют, что новые санкции вводятся в связи "использованием агента нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери против граждан РФ в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия".