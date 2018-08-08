США не исключают введения второго пакета санкций через три месяца

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования, сообщил на телефонном брифинге официальный представитель госдепартамента США.
В среду администрация США объявила о том, что с 22 августа вводит новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери.
"После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу, соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре, предположительно, 22 августа 2018 года", — сообщил госдепартамент.
В ведомстве уточняют, что новые санкции вводятся в связи "использованием агента нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери против граждан РФ в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия".