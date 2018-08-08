ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США в среду уведомили Россию о готовящихся санкциях в связи с якобы применением ею химического вещества в британском Солсбери, сообщил в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Да, мы сообщили русским", — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что администрация США сообщила Кремлю о готовящихся мерах в среду во второй половине дня, но отказался привести подробности.

В среду администрация США объявила о том, что с 22 августа вводит новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

"После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу, соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре, предположительно, 22 августа 2018 года", — сообщил госдепартамент. В ведомстве уточняют, что новые санкции вводятся в связи "использованием агента нервнопаралитического вещества "Новичок" в Солсбери против граждан РФ в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.