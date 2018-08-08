СК Белоруссии отпустил журналистов Realt.by после допроса

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Четверых сотрудников портала о недвижимости Realt.by отпустили после допроса в Следственном комитете Белоруссии по делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, сообщила РИА Новости в среду одна из сотрудниц портала Мария Сорока.
"Да, отпустили, все нормально", — сказала Сорока, отвечая на вопрос, отпущены ли после допроса все четверо сотрудников.
Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.
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