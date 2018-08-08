ВВС Израиля атаковали двенадцать палестинских объектов в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильская авиация атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, которые продолжаются с территории палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Среди уничтоженных целей военные называют "центральный логистический комплекс", мастерские, где производятся ракеты, и цементный завод, обслуживающий строительство подземных туннелей боевиков.

"Удары были нанесены в ответ на стрельбу по гражданской строительной технике (на границе) и множественные ракетные пуски из сектора Газа по израильской территории", — сказано в пресс-релизе.

По подсчетам военных, палестинцы выпустили уже по меньшей мере 36 ракет, четыре из которых были перехвачены системами "Железный купол". Несколько реактивных снарядов упали в черте города Сдерота, ранив двух израильтян.