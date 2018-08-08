Израильские военные сообщили о 36 выпущенных из сектора Газа ракетах

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильские военные засекли пуски 36 ракет из сектора Газа, четыре из которых были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.

Наибольший ущерб нанес первый залп по приграничному городе Сдероту, где были ранены по меньшей мере двое местных жителей.

"К настоящему времени зафиксированы 36 ракетных пусков из сектора Газа, включая восемь, о которых сообщалось ранее. Система ПВО "Железный купол" перехватила четыре из них", — сказано в пресс-релизе. Большинство ракет, по данным военных, упало на приграничных пустырях, не нанеся урона.

На обстрелы армия отвечает ударами по объектам палестинских боевиков.