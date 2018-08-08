Представители США и Турции обсудили судьбу американского пастора

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Замглавы госдепартамента Джон Салливан обсудил с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом судьбу американского пастора Эндрю Брансона и двусторонние отношения, сообщает госдепартамент в среду.

"Сегодня заместитель госсекретаря Джон Салливан встретился с турецким заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом. Они обсудили ряд вопросов в двусторонних отношениях, включая вопрос Эндрю Брансона", — говорится в сообщении.

Представитель МИД Турции сообщил во вторник, что турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом посетит США.

Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".