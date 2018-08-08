Саудовские силы ПВО перехватили ракету хуситов, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракеты, запущенную шиитскими повстанцами-хуситами в Йемене, сообщает саудовский телеканал "Аль-Ихбария"

По данным телеканала, перехваченная ракета была нацелена на город Джизан на юге королевства.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.