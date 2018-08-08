США введут новые санкции против России из-за "дела Скрипалей"

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Новые санкции США из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери вступят в силу 22 августа, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.

Госдеп уточняет, что новые санкции вводятся из-за "использования агента нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери против граждан России в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия".

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники, новые ограничения разобьют на два этапа. Первая часть предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Второй пакет введут в силу через три месяца, если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем.

Вторая волна санкций может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Отравления в Британии

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери. Лондон вновь обвинил Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.