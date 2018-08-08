В Актау лидеры "прикаспийской пятерки" подпишут шесть межправсоглашений

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На саммите прикаспийских государств в Актау, помимо подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, как ожидается, будут подписаны еще шесть межправительственных соглашений, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в казахстанском Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

По словам Карасина, саммит в Актау — отнюдь не последний. "Есть понимание, что набранный темп не только не стоит снижать, но и, наоборот, можно наращивать", — отметил он.

"Если за все предыдущие годы мы наработали всего девять юридически обязывающих пятисторонних документов, то в Актау — помимо большого межгосударственного договора — ожидается подписание сразу шести новых межправительственных соглашений. Ожидаем, что после принятия конвенции каспийский формат заметно окрепнет. Назрел вопрос о формировании постоянно действующей консультационной площадки", — сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.