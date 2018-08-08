Опубликовано обращение жены Башара Асада после госпитализации

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Супруга сирийского президента Асма Асад опубликовала обращение в связи со своей госпитализацией из-за злокачественной опухоли.

"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", — цитирует Асму Асад Twitter канцелярии сирийского лидера.

В среду жену Башара Асада госпитализировали в Дамаске из-за злокачественной опухоли молочной железы, которую выявили на ранней стадии.

Асма Асад родилась в Лондоне и имеет, помимо сирийского, гражданство Великобритании. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году, у пары есть двое сыновей и дочь.