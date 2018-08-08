Миссия Минобороны продолжает работу в США, несмотря на высылку сотрудника

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Несмотря на высылку из США руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом Максима Алексеева, это подразделение российской дипмиссии в полном объеме продолжает свою деятельность, рассказала РИА Новости врио. руководителя представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной деятельности Елена Гриценко.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.

"Мы работаем, мы выполняем все свои обязанности. Конечно, мы глубоко сожалеем, что были высланы наши коллеги, включая руководителя нашего представительства Максима Алексеева. Как и для других подразделений посольства, которые потеряли своих сотрудников, безусловно, для нас это утрата. Но представительство Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в полном объеме свою деятельность продолжает, никоим образом мы ее не сократили. Когда боец выходит из строя, ряды смыкаются", — заявила Гриценко.