Израиль атаковал объекты палестинских боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильские войска атаковали объекты палестинских боевиков в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа", — сказано в сообщении.

Ранее в среду палестинцы выпустили восемь ракет по югу еврейского государства. Две из них израильтяне перехватили, но по меньшей мере четыре разорвались в приграничном городе Сдероте, ранив двух местных жителей.

В конце июля министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности "крупной и болезненной" военной операции в секторе Газа. Он обвинил правящее там движение ХАМАС в провокациях.

Глава военного ведомства предупредил, что новая кампания может превзойти по своим масштабам и последствиям последнюю крупную операцию в Газе, которая четыре года назад унесла жизни более двух тысяч палестинцев и 70 израильтян.

Также он призвал жителей анклава оказать давление на своих правителей и заставить их прекратить поджоги и беспорядки.

На следующий день после этого заявления израильские военные атаковали почти 70 объектов палестинских боевиков. Жертвами бомбардировок стали по меньшей мере три человека. Еще одного палестинца убили в столкновениях, сопровождавших очередные акции протеста на границе сектора Газа.

Сектор Газа

Сектор Газа — территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины наряду с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена разделительным забором.

Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.