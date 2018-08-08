В Белом доме рассказали о письме Трампа Путину

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дональд Трамп написал рекомендательное письмо Путину для сенатора Рэнда Пола по его просьбе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые Пол намеревался обсудить с Путиным", — цитирует Гидли издание Politico.

В среду сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от главы Белого дома. Он отметил, что в послании говорилось о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что письмо от Трампа доставили по дипломатическим каналам и в ближайшее время оно поступит в администрацию главы государства.