В Ливии корреспондента Sputnik признали лучшим иностранным журналистом

КАИР, 8 авг — РИА Новости. МИД правительства национального согласия Ливии выбрал корреспондента агентства Sputnik Надера Абдель Хади аш-Шерифа лучшим журналистом среди представителей иностранных информагентств, работающих в этой стране.

"Надер Абдель Хади аш-Шериф — корреспондент российского информагентства Sputnik — признан лучшим в категории "корреспондент иностранного информагентства", — говорится в заявлении организаторов премии.

По словам самого корреспондента, данная награда станет "дополнительным стимулом для продолжения освещения событий в Ливии на всех направлениях — политическом, экономическом и военном, а также в сфере культуры".

"Это успех всей команды агентства Sputnik… Мы работаем как единое целое с тем, чтобы рассказать всю правду", — добавил аш-Шериф.

Управление по работе с иностранными СМИ в МИД Ливии четыре раза в год объявляет лучших журналистов в ряде номинаций "с тем, чтобы поддержать и стимулировать сотрудников аккредитованных СМИ". При этом в ливийском МИД заверяют, что при определении победителей, используют общепризнанные "принципы свободы слова и ответственности СМИ".