В Китае обнаружили тела девяти пропавших без вести шахтеров

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела девяти человек, числившихся пропавшими без вести после инцидента с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пропавших без вести.

Как сообщает агентство, по последним данным, жертвами инцидента стали 13 человек. После порядка 50 часов поисков спасатели обнаружили тела девяти человек, ранее числившихся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу в понедельник около 21.10 по местному времени (16.10 мск), когда по пока невыясненной причине произошел выброс угля и газа.