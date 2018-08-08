В результате ракетного обстрела из Газы ранены двое израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Двое израильтян получили ранения, попав под ракетный обстрел из сектора Газа, сообщила местная служба скорой помощи.
"Двое пострадавших эвакуированы в медицинский центр "Барзилай"… Мужчина 34 лет — в состоянии от легкого до средней тяжести с ранениями от осколков стекла, еще один мужчина 20 лет — в легком состоянии с повреждениями конечностей", — сказано в сводке о происшествии.
Еще восьми израильтянам, в том числе двум беременным женщинам, потребовалась помощь врачей для выхода из состояния нервного шока.
Ракетный обстрел последовал за израильским ударом по позициям палестинских боевиков, которые ранее в среду открыли огонь по группе строителей-израильтян, работавших на границе.
Взаимные удары грозят осложнить подготовку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект долгосрочной мирной сделки разрабатывают Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.