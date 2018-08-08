В результате ракетного обстрела из Газы ранены двое израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Двое израильтян получили ранения, попав под ракетный обстрел из сектора Газа, сообщила местная служба скорой помощи.

Палестинские боевики выпустили восемь реактивных снарядов по югу еврейского государства, два из которых были сбиты и по меньшей мере один разорвался в 20-тысячном приграничном городе Сдероте.

"Двое пострадавших эвакуированы в медицинский центр "Барзилай"… Мужчина 34 лет — в состоянии от легкого до средней тяжести с ранениями от осколков стекла, еще один мужчина 20 лет — в легком состоянии с повреждениями конечностей", — сказано в сводке о происшествии.

Еще восьми израильтянам, в том числе двум беременным женщинам, потребовалась помощь врачей для выхода из состояния нервного шока.

Ракетный обстрел последовал за израильским ударом по позициям палестинских боевиков, которые ранее в среду открыли огонь по группе строителей-израильтян, работавших на границе.

Очередной виток эскалации начался еще накануне, когда израильские военные уничтожили двух активистов правящего в анклаве движения ХАМАС в ответ на стрельбу с их стороны. Руководство ХАМАС пообещало не оставить без ответа гибель боевиков, которые, по палестинской версии, принимали участие в учениях и не собирались атаковать израильтян.

Взаимные удары грозят осложнить подготовку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект долгосрочной мирной сделки разрабатывают Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.