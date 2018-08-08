Основатель Tut.by сообщил, что проходит по "делу Белта" как свидетель

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Юрий Зиссер, основатель белорусского портала Tut.by, несколько сотрудников которого подозревают в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, после допроса в Следственном комитете в среду сообщил, что проходит по "делу Белта" как свидетель.

Ранее Зиссер сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии по "делу Белта".

"Зиссер рассказал, что допрос длился около двух часов, при нем присутствовал его адвокат. Зиссер проходит по делу в качестве свидетеля… Он также отметил, что сотрудники СК в ходе допроса были корректны и любезны", — говорится в сообщении на сайте Tut.by.

На своей странице в Facebook Зиссер также написал, что "допрос закончен" и "все в порядке". Он отметил, что дал подписку о неразглашении.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены, однако, как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, задержания по этому же делу возобновились в среду утром. В частности, прошел обыск в офисе белорусского портала о недвижимости realt.by, четверых сотрудников увезли на допрос.

В среду СК подтвердил проведение следственных действий по "делу Белта" в редакциях еще трех СМИ, с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, СК подтвердил задержание по этому же делу редактора интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексея Жукова и фрилансера Павла Быковского, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle.

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