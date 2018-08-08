Президент Косово намерен поднять вопрос о присоединении сербских районов

БЕЛГРАД, 8 авг — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что планирует предложить в Брюсселе на переговорах с Белградом присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию.

На территории крайнего юга центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, частично населенные албанцами, лидеры которых периодически требуют интеграции своей Прешевской долины с Приштиной. В 2001 году там проходили вооруженные столкновения между албанскими отрядами и сербскими властями. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Тачи сообщил на пресс-конференции в Приштине в среду, что возможное присоединение Прешевской долины к самопровозглашенной республике "не подразумевает раздел Косово, размен территории или автономию для косовских сербов, только корректировку границ".

"Корректировка границы предполагает полное присоединение Прешево, Медведже и Буяновца к Косово. Это был бы транспарентный и ответственный процесс примирения между (самопровозглашенным – ред.) Косово и Сербией. Если обе стороны согласятся с этим, никто не сможет этому воспротивиться. Если потребуется, Косово изменит конституцию в случае присоединения Прешевской долины", — цитирует Тачи Радио и телевидение Косово.

Лидер непризнанного государства отметил, что корректировка границ должна быть осуществлена при официальной демаркации (разграничении) между Приштиной и Белградом.

"Требования политических лидеров из Медведже, Прешево и Буяноваца официально оформлены, и я представлю их в Брюсселе. Будет очень трудно, почти невозможно, но если добьемся чего-то — произойдет чудо, а если не получится — мы хотя бы попытались. Надо иметь в виду, что такой момент нельзя упускать", — приводит слова косовского президента телеканал.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в начале августа заявил журналистам в Белграде, что наступил удачный момент для "достижения компромиссного решения". Он аргументировал это заинтересованностью в решении вопроса руководства США, Евросоюза и позицией России. Сербский президент Александр Вучич также подчеркнул, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами при посредничестве ЕС в Брюсселе договоренности.

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.