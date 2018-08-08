ЛОНДОН, 8 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Процедура технической помощи, при которой ОЗХО определяет тип нервно-паралитического вещества, примененного в Солсбери, является непрозрачной и свидетельствует об откровенных манипуляциях положениями КЗХО, считают в посольстве России в Великобритании.

Британский МИД во вторник пригласил независимых экспертов ОЗХО провести исследования дополнительных образцов отравляющего вещества при инциденте в Эймсбери и выяснить, тот же самый ли тип вещества был применен в Солсбери.

Пресс-секретарь посольства отметил, что хотя расследование инцидента в Эймсбери, касающегося британских граждан, и выходит за пределы компетенции российского дипведомства, российская сторона заинтересована в установлении истины по инциденту в Солсбери, где были отравлены граждане России.

"Наш подход предельно ясен: мы добиваемся правды и хотим знать, что произошло с нашими гражданами в Солсбери и где они сейчас находятся", — заявил представитель российской дипмисии.

Российская сторона направила несколько дипломатических нот в МИД Великобритании с вопросами о деталях того, каким образом брались и анализировались образцы крови у пострадавших Сергея и Юлии Скрипаль, однако ответов на них не получила.

"Тот факт, что технический секретариат ОЗХО официально не подтвердил и не мог по определению подтвердить страну происхождения отравляющего вещества, следы которого были обнаружены в Солсбери, не останавливает официальный Лондон, продолжающий раскручивать информационную кампанию по очернению России. И это притом, что Россия сразу после инцидента в Солсбери предложила Великобритании взаимодействие по пункту 2 статьи IX КЗХО (Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении) и совместное расследование случившегося. Однако британская сторона ответила категорическим отказом", — отметил пресс-секретарь.

"Процедура технической помощи по определению типа нервно-паралитического вещества, к которой в очередной раз прибегают британские власти, к сожалению, является нетранспарентной и свидетельствует об откровенных манипуляциях положениями КЗХО со стороны Лондона", — заключили в посольстве.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.