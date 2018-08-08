В Горловке восстановили электроснабжение очистных сооружений

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Электроснабжение очистных сооружений в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке восстановлено, сообщили в среду в администрации города.

Ранее пресс-служба Минстроя и ЖКХ ДНР сообщила, что из-за обстрела в среду обесточены Гольмовские очистные сооружения, в результате чего их работа была остановлена.

"Восстановлено электроснабжение Гольмовских очистных сооружений. Девятого августа запланирован запуск технологического оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Горловки. Очистные сооружения — это комплекс инженерных сооружений по очистке сточных вод для их дальнейшего использования.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.