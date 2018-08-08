СМИ узнали о подарке Порошенко сыну на несколько миллионов гривен

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подарил сыну, депутату Верховной рады Алексею Порошенко, часть прав на дом и крупную сумму денег, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на электронную декларацию политика.

Сын Порошенко получил 1,1 миллиона гривен (около 2,6 миллиона рублей — Прим. Ред.), а также часть дома в Козине в Киевской области стоимостью 9,5 миллионов гривен (порядка 22 миллионов рублей — Прим. Ред.).

Общая площадь дома с надворными постройками составляет более 1330 квадратных метров, отмечает издание. В декларации Петра Порошенко за 2017 год указывалось, что это строение полностью принадлежит украинскому президенту, а его стоимость на момент покупки достигала 30 миллионов гривен (более 72 миллионов рублей — Прим. Ред.).