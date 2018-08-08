Израильский танк атаковал пост палестинцев в ответ на обстрел из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильский танк атаковал позиции палестинских боевиков в северной части сектора Газа в ответ на палестинский обстрел, сообщила армейская пресс-служба.

О наличии потерь с обеих сторон информации не поступало.

"Танк Армии обороны Израиля атаковал на севере сектора Газа пост, принадлежащий террористической организации ХАМАС", — сказано в пресс-релизе. Военные говорят, что ранее в среду боевики открыли огонь по израильским строителям, работавшим на границе, и повредили их технику. Незадолго до этого армия объявила, что перекрывает несколько дорог у сектора Газа и усиливает группировку войск, развернутую на границе, из-за признаков готовящегося нападения со стороны палестинцев.

Руководство ХАМАС пообещало не оставить без ответа вчерашнюю гибель двух своих активистов, попавших под огонь израильского танка. Военные говорят, что атаковали позиции палестинцев в ответ на стрельбу с их стороны. По версии ХАМАС, израильтяне приняли за нападение учения, которые проводили боевики.

Обмен ударами грозит осложнить подготовку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект такой долгосрочной мирной сделки разрабатывают Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.