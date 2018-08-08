Украинские силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, выпустив по окраинам города 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 17.03 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) по направлению Ленинское-Горловка шахта имени Гагарина. Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", — заявил представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.